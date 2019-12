Mike Horn en grande difficulté en Arctique : l'explorateur enfin sauvé !

C'est la fin d'un long et périlleux voyage pour l'explorateur Mike Horn et son acolyte Børge Ousland. Depuis plus de deux mois, les deux hommes se sont lancés dans la traversée de l'océan Arctique à skis. Tirant chacun un traîneau de plus de cent kilos derrière eux, leur expédition a pris une tournure inattendue le 22 novembre dernier. Contraints de rallonger leur itinéraire à cause de multiples bouleversements climatiques, les explorateurs se sont épuisés et ont vu leurs rations alimentaires se restreindre à vitesse grand V. Mais aujourd'hui, l'heure est à la fête car les deux amis sont sauvés !

L'heureuse nouvelle a été annoncée sur le compte Instagram de Mike Horn dimanche 8 décembre 2019, photo à l'appui. "Mise à jour 44 de l'expédition. Approximativement aux alentours de minuit la nuit dernière, Pangaea a reçu un appel de Lance pour annoncer que Mike Horn, @borgeousland, @aleksandergamme and @polarbengt ont finalement rejoint le bateau sains et saufs. Nous posterons de plus amples détails lorsque nous en aurons, mais pour le moment il est temps pour nos deux héros de les laisser profiter d'un repos bien mérité après cet incroyable exploit qu'ils ont réalisé", a-t-il été publié.