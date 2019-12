Mike Horn en danger en Arctique : Épuisé, il a perdu entre 10 et 15 kilos !

C'est une expédition scientifique qui s'est transformée en véritable cauchemar... depuis plus de deux mois, Mike Horn et son ami Børge Ousland font une expédition en Arctique pour mener à bien leur projet Pole2Pole qui consiste à rallier le Arctique et Antarctique. Épuisés, les deux explorateurs ne voient plus le bout de leur aventure. En plus d'être plongés dans le noir vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures, leurs rations alimentaires diminuent à vue d'oeil. Lundi 2 décembre 2019, sur Instagram, Mike Horn n'a pas caché avoir perdu de nombreux kilos.

"Quand tu sais que la fin est proche, les jours paraissent de plus en plus long. Nous nous sentons de plus en plus fatigués et fragiles. Nous estimons avoir perdu chacun entre 10 et 15 kg, et nous n'étions pourtant pas très gros au début...", écrit-il en légende d'une photo sur laquelle on peut apercevoir des chocolats norvégiens.

Il faut dire que les deux hommes se serrent la ceinture depuis plusieurs semaines maintenant. À cause des nombreux détours effectués pour contourner les plaques de glace trop fines, les aventuriers ont considérablement rallongé leur expédition. Ils manquent donc de vivres. "Même si le froid extrême et le vent nous mettent au défi, avec la nourriture qu'il nous reste, nous pensons avoir une bonne chance d'atteindre le bateau qui est en chemin pour nous récupérer", déclare l'homme de 53 ans, toujours sur Instagram.

En effet, le Pangaea, avec le journaliste français Hugo Clément à son bord, est actuellement en attente pour prendre la route vers l'extrême nord et tenter d'atteindre les deux hommes pour les ramener en lieu sûr.