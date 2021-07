Clémence Botino le nombril à l'air à Cannes : elle dévoile la vraie raison de sa venue au Festival

Clémence Botino a sorti le grand jeu pour émerveiller la Croisette. Jeudi 8 juillet, Miss France 2020 a foulé le tapis rouge du 74e Festival de Cannes habillée d'un ensemble blanc et d'un crop top noir. Le nombril à l'air, la jeune femme, qui a vu le jour il y a 24 ans en Guadeloupe, a misé sur cette tenue audacieuse et estivale pour défiler lors de la projection du film Stillwater de Tom McCarthy, avec Matt Damon et Camille Cottin au casting.

Visiblement heureuse de sa venue, et prenant la pose devant les photographes, la belle brune a choisi d'accessoiriser son look d'un mini sac Louis Vuitton noir et de bijoux dorés. Pour les chaussures, la protégée de Sylvie Tellier a opté pour une paire d'escarpins noirs. Tenant son masque à la main, elle a montré son plus joli sourire pour que les photographes immortalisent ce moment.

Férue de cinéma, Clémence Botino est arrivée à Cannes mercredi 7 juillet et profitera de cet évènement culturel jusqu'à vendredi. Sur son compte Instagram, la jeune femme, qui a assisté à la soirée Nespresso, mercredi soir sur la Croisette, a fait quelques confidences concernant ses projets d'avenir...