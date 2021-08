Cécile (Mariés au premier regard 2021) célibataire : sa rupture expliquée en détails

Nouvelle désillusion amoureuse pour Cécile. A l'occasion d'un live Instagram organisé le 8 août 2021, la belle quadragénaire, révélée au public dans Mariés au premier regard 2021 (M6) a annoncé qu'elle était de nouveau célibataire.

Lors du tournage, la maman d'Anissa (19 ans) a rencontré Alain, avec lequel elle était compatible à 83%. Malgré des tensions avant le bilan final, Cécile et le coiffeur-barbier avaient pris la décision de rester mariés. Mais leur mariage n'a pas duré bien longtemps au-delà du tournage. La raison ? Le candidat n'avait pas digéré leur dispute concernant son manque d'implication. Pas de quoi décourager la belle brune qui a retrouvé l'amour par la suite. Une relation qu'elle a officialisée début juin, sans toutefois dévoiler l'homme qui partageait sa vie.

Mais ce week-end, Cécile a annoncé une autre triste nouvelle : elle est de nouveau un coeur à prendre. "Après le divorce avec Alain, j'ai eu une relation qui a été une révélation. (...) Grâce aux experts, j'ai réussi à enlever mes barrières. J'ai su ce que c'était le véritable amour. Et là, ça a été une révélation. Je me suis révélée en tant que femme, que ce soit sexuellement ou au niveau de mes sentiments. Je n'avais pas peur de dire 'je t'aime'. Il m'a redonné confiance en moi, sur le plan des sentiments", s'est-elle tout d'abord souvenue. Puis, elle a révélé que cette belle idylle n'était plus d'actualité : "Cet homme-là ne fait plus partie de ma vie et je ne dirai pas son prénom, et ça y est, je suis rétablie. Ça s'est fini il y a deux mois."

La raison de la rupture

Si elle ne souhaite pas en dire plus sur l'homme qui faisait battre son coeur, Cécile a accepté de dévoiler les raisons qui ont précipité leur rupture. "Ça s'est fini parce qu'avec ma nouvelle vie, j'avais besoin d'être rassurée. Lui ne m'apportait pas ce que je voulais. Quand je donne, j'attends un retour. Et je ne l'avais pas. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait des initiatives. Il avait peur que moi j'ai peur. C'est le chien qui se mord la queue", a-t-elle confié, tout en précisant que son ex-compagnon n'était pas une personne toxique, bien au contraire. Il n'avait tout simplement pas sa place à ses côtés.

"C'était la première fois que je me livrais, je m'attendais à ce qu'il y ait un retour. Il me comblait sur certains points mais pas sur tout", a-t-elle conclu le sujet. Désormais, elle espère pouvoir trouver un homme qui soit "un plus dans [sa] vie", car elle n'a pas de temps à perdre avec "un boulet". Entre son travail d'agent immobilier qui lui prend beaucoup de temps, son job d'influenceuse et le fait qu'elle élève seule sa vie, elle a en effet un train de vie à 100 à l'heure. "Je me sens prête à rencontrer quelqu'un", a-t-elle toutefois assuré.