Cécile (Mariés au premier regard) : Sa fille Anissa sort du silence après leur dispute et son départ

"Je vous ai menti. Cela ne va pas forcément bien. On s'est disputées avec Anissa, elle est partie depuis une semaine et j'en ai gros sur la patate. En fait, les gosses sont ingrats. Etre maman est la chose la plus dure au monde. A côté, le boulot ce n'est rien", avait déclaré mardi 28 septembre 2021 Cécile, candidate de Mariés au premier regard 2021 au sujet de sa fille. Elle n'avait pas caché son émotion et avait même essuyé quelques larmes.

Vingt-quatre heures plus tard, alors qu'elle avait gardé le silence jusqu'ici, Anissa a décidé de réagir sur les réseaux sociaux. Et visiblement ce n'est ni de sa mère ni à sa mère qu'elle a voulu faire passer un message mais aux médias. Elle n'a pas apprécié qu'on évoque son départ de la maison, qualifié de "fuite" dans certains articles. Elle a donc décidé de sortir du silence afin d'apporter une rectification : "Non mais il faut arrêter je ne me suis pas enfuie je suis juste partie chez ma famille du côté de mon père."

Elle est donc allée vivre dans une autre partie de sa famille, ok, mais de la façon dont sa mère l'a décrit, elle n'a pas juste décidé d'aller voir son papa, elle est bien partie à cause d'une dispute.

Entre temps sa mère ne s'est pas exprimé de nouveau sur le sujet, elle continue de travailler et de prendre soin de son visage grâce à la médecine esthétique. D'ailleurs, ça lui a valu de nombreuses critiques, notamment quand elle a souhaité avoir des lèvres plus pulpeuses. Elle avait donc tenu à se justifier : "Concernant mon augmentation des lèvres. Je ne me justifie pas mais pour les personnes qui disent que j'incite les gens à faire de la chirurgie esthétique. On ne parle pas de chirurgie mais de médecine esthétique déjà. (...) Je ne suis pas suivie par des gamines sur mon Insta ou très peu. La moyenne d'âge est de 30, 40 ou 50 ans."