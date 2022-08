Fabienne Carat en couple : vacances avec sa fille et son amoureux, un charmant brun déjà bien connu !

"C'est dur en fait, c'est une honte de ne pas pouvoir dire qui est le père, de se dire que lui ne veut pas de cet enfant. C'est honteux en fait", avait déclaré Fabienne Carat à Télé Loisirs en avril dernier à propos de l'identité secrète du papa de sa fille Céleste, née le 6 décembre 2021. Dès l'officialisation de sa grossesse, à un stade bien avance puisqu'elle s'est affichée deux mois avant l'accouchement, la comédienne de 42 ans a annoncé que son bébé était le fruit d'une relation qui n'avait pas duré. Alors qu'elle culpabilisait beaucoup, la mère célibataire a désormais trouvé un beau-père en or ! Et ce n'est pas un inconnu...

Cet été, Fabienne Carat ne se cache plus. Dans les pages du magazine Closer, actuellement en kiosques, elle apparaît alors en vacances avec Céleste, sa soeur Carole elle-même accompagnée de sa fillette... et un ancien candidat de Mariés au premier regard ! Il s'agit d'Alain, découvert lors de la cinquième saison diffusée sur M6 en 2021. L'ex-mari de Cécile n'a pas trouvé l'amour grâce à l'émission, mais bien après dans les bras de Fabienne Carat. Le couple s'enlace au bord de la piscine en Espagne, tout près de Cadaquès, et le charmant brun tatoué joue même au beau-papa parfait en s'occupant de Céleste comme un chef, entre biberons, câlins et balade en poussette. Il faut dire qu'il est déjà papa de deux enfants, nés d'une précédente relation.

Comme le révèlent nos confrères, l'histoire d'amour entre celle qui interprétait Samia Nassri dans Plus belle la vie (France 3) et le barbier de 43 ans date d'il y a maintenant trois mois. Et c'est sur les réseaux sociaux que tout a commencé pour eux. Alain, fan de la belle brune, a fait le premier pas en envoyant un message sur Instagram. De là s'en est suivi un long échange qui a abouti sur une première rencontre. Tout d'abord, de l'amitié et rien que de l'amitié entre Fabienne Carat et Alain. Puis, au fil du temps, cette relation a pris un autre tournant puisqu'ils se sont mis en couple.

En bref, Fabienne Carat est une femme comblée sur tous les points. Côté professionnel, après le succès de Section de recherches sur TF1, la chaîne lui a proposé bien des projets. Et la rumeur dit qu'elle serait actuellement en tournage pour un nouveau feuilleton, et sera bientôt sur la Une, pourCamping Paradis.

Elle est actuellement en tournage pour un autre projet...

Rendez-vous prochainement sur petit écran, donc !