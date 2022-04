Fin de Section de recherches : le final fait un énorme carton sur TF1 !

Une page se tourne pour les téléspectateurs de TF1 qui suivaient de manière assidue la série Section de recherches. Jeudi 21 avril 2022, la première chaîne a diffusé le double épisode intitulé Nouveau départ, qui mettait un point final à la fiction après 14 saisons. Pour l'occasion, le public était au rendez-vous pour suivre les dernières aventures de Xavier Deluc (capitaine Martin Bernier), Franck Sémonin (qui joue Lucas Auriol), Hélène Godec (Anouk Dubosc) ou encore de Fabienne Carat (Jeanne Lorieux).

En effet, les téléspectateurs étaient nombreux à suivre la dernière enquête de l'équipe de Section de recherches. Ils étaient pas moins de 5,07 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie, avec une part de marché de 25,8% sur l'ensemble du public et de 18,9% sur les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans. Un score énorme qui a placé TF1 sur la première marche du podium et qui prouve que la série était culte et qu'elle manquera beaucoup au public.

Pour ce grand final, la production a vu les choses en grand. Martin Bernier s'apprête à prendre sa retraite et pour l'occasion, une fête en son honneur est organisée. Des anciens collègues sont conviés ainsi, on a pu retrouver Jean-Pascal Lacoste (Luc Irrandonéa), Chrystelle Labaude (Nadia Angeli), Linda Hardy (Claire Linsky) et Virginie Caliari (Mathilde Delmas). Mais un drame a tout bouleversé. "Soudain, un ex-membre du groupe est assassiné. Forcément, le commandant ne va pas appréhender l'enquête de la même façon. Même s'il tente de rester solide, l'armure va se fêler. D'autant que, comme c'est un huis clos, chacun est potentiellement suspect", expliquait Xavier Deluc lors d'une interview pour Télé Star (édition du 11 avril 2022). Un final haletant donc qui a été tourné dans une ambiance bon enfant et émouvante.

Désormais, il est temps pour les acteurs de vraiment tourner la page pour se consacrer à d'autres projets. Xavier Deluc par exemple a rejoint le casting de Demain nous appartient l'an dernier dans la peau de Sébastien Perraud. A l'occasion d'une interview pour le podcast Parents d'abord de Télé Loisirs, Fabienne Carat a quant à elle confié qu'elle avait des tournages prévus, mais que c'était "encore en discussion sur certains points". Elle a également reçu des scénarios pour des projets qui se dérouleraient à l'étranger. Enfin, après L'amour est dans le prêt, elle prépare un nouveau one woman show. Elle y évoquera notamment la maternité.