Section de recherches s'arrête : les coulisses du final haletant dévoilées par Xavier Deluc

La fin de Section de recherches approche à grands pas. C'est le 21 avril 2022 que TF1 diffusera le dernier épisode, après quatorze saisons de bons et loyaux services. A cette occasion, Xavier Deluc, qui incarne le rôle du capitaine Martin Bernier depuis 2006, a accordé une interview à Télé Star pour évoquer les coulisses de cette fin d'aventure.

La nouvelle était tombée en avril 2021 : Section de recherches n'était pas renouvelée. Xavier Deluc, Franck Sémonin (qui joue Lucas Auriol) ou encore Fabienne Carat qui était fraîchement arrivée (commandant Jeanne Lorieux depuis 2019) ont donc dû dire adieu à leur personnage. Et pour le final, le public découvrira que Martin Bernier s'apprête à prendre sa retraite. "J'ai parfaitement assumé l'idée. L'alternative était simple : soit Bernier mourait, soit il partait à la retraite. Après quinze ans de bons et loyaux services, j'ai intégré l'idée de tourner la page", a confié l'acteur de 64 ans. Son rôle dans Demain nous appartient notamment lui a permis de faire une transition en douceur. Il a fait son apparition lors de la saison 15 (2021) sous les traits de Sébastien Perraud.

Mais avant son départ, Martin Bernier a dû résoudre une ultime enquête. Pour célébrer le fait qu'il part à la retraite, des anciens personnages ont fait leur retour à l'occasion d'une petite fête. Ainsi, les téléspectateurs retrouveront Jean-Pascal Lacoste (Luc Irrandonéa), Chrystelle Labaude (Nadia Angeli), Linda Hardy (Claire Linsky) et Virginie Caliari (Mathilde Delmas). Mais un drame va venir bouleverser la fête : "Soudain, un ex-membre du groupe est assassiné. Forcément, le commandant ne va pas appréhender l'enquête de la même façon. Même s'il tente de rester solide, l'armure va se fêler. D'autant que, comme c'est un huis clos, chacun est potentiellement suspect." Cette intrigue permettra au public de découvrir les personnages sous un autre angle et des petits clin d'oeil ont été glissés pour les fidèles téléspectateurs.

Sans surprise, l'ambiance était bon enfant sur le plateau. "Tout le monde était très heureux et entièrement dédié au scénario" a raconté Xavier Deluc. Et de préciser que tous échangeaient leurs souvenirs ou anecdotes de ces dernières années ou derniers mois. "Nous étions aussi très satisfaits de dire au revoir aux téléspectateurs", a-t-il ajouté.

Pour sa dernière prise, Xavier Deluc a tourné de nuit, "sous une fausse pluie". "Il y avait Franck Sémonin, Chrystelle Labaude, Elise Tielrooy et moi. Le réalisateur Eric Le Roux a annoncé que c'était le dernier plan. Francky a sorti son téléphone pour filmer ma réaction, on s'est regardé et on s'est pris dans les bras", s'est-il souvenu. Un moment riche en émotions donc avant de dire adieu au personnage qui lui a permis de mûrir en tant qu'acteur et en tant qu'homme.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Star du 11 avril 2022.