Adil Rami en couple : Léna Guillou pousse un coup de gueule, révoltée contre les "nudes" reçus par son amoureux

Depuis l'officialisation de leur couple le 21 février dernier, tout semble aller à merveille entre Adil Rami et Léna Guillou. Si l'on pouvait se demander si le footballeur champion du monde et la candidate de télé-réalité, que l'on a notamment vue dans Les Marseillais à Dubaï, allaient réussir à construire une relation sur la durée, force est de constater que c'est le cas. Très joueurs, les deux tourtereaux n'arrêtent pas de se taquiner et de partager ces moments de complicité avec leurs milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Très cash sur leur histoire, ils n'hésitent pas à se livrer, que ce soit sur Instagram, mais également sur Youtube où ​​Léna Guillou possède une chaîne et où le couple a fait une interview vérité qui a permis d'en apprendre plus sur eux. La jolie brune de 30 ans s'est également mise à TikTok et elle vient tout juste de publier une courte vidéo très marrante, mais qui part d'un constat qui ne la fait pas du tout rire. "Quand je vois les tchoins qui forcent à envoyer des nudes à mon mec", peut-on lire sur la vidéo où la jolie brune mime de faire du mal de plusieurs manières possibles aux femmes dont elle parle. "À deux doigts d'afficher leurs noms et leurs seins sur Instagram", précise-t-elle en commentaire de la vidéo.