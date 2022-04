Adil Rami en couple avec Léna : cette condition non-négociable qu'il lui impose

Adil Rami et Léna Guillou ont décidé de jouer carte sur table et de se livrer à un jeu de question-réponse sans filtre. Sur le compte Youtube de la jeune femme de tout juste 30 ans, les deux amoureux, officiellement en couple depuis le 21 février dernier, ont répondu avec beaucoup de franchise aux différentes questions qui taraudent leurs fans. S'ils n'hésitent jamais à partager des moments de vie sur leurs réseaux sociaux, c'est la première fois qu'ils se livrent autant sur leur récente relation. Une histoire qui aurait d'ailleurs pu ne jamais voir le jour tant l'image du footballeur de 36 ans déplaisait à Léna au début.

Révélée dans des émissions de télé-réalité, la belle brune a notamment participé aux Marseillais à Dubaï, ainsi qu'à l'émission Les Princes et les Princesses de l'Amour 9. Une notoriété qui lui a permis d'acquérir une certaine popularité sur les réseaux sociaux, mais lorsqu'un abonné demande si Adil serait prêt à laisser Léna refaire une émission de télé-réalité, la réponse est cash : "Ah non ! Mais pourquoi faire ?", interroge-t-il sa nouvelle copine.

Pour Adil Rami, Léna doit faire une croix sur la télé-réalité !

L'ex de Pamela Anderson ne semble donc pas du tout ouvert à la discussion, mais la jeune femme tente de le faire infléchir en lui expliquant qu'elle pourrait faire une télé-réalité basée sur des activités sportives. Après avoir clashé gentiment Léna sur le fait qu'elle n'était pas très sportive, Adil Rami se montre un peu plus ouvert. "Mais si tu veux faire des choses qui vont t'apporter et qui vont t'emmener plus haut, oui, mais pas de la télé-réalité", conclut-il. Une réponse qui semble convenir à Léna puisqu'elle ne tente pas d'argumenter avec le champion du monde.

Visiblement sur la même longueur d'onde, ils n'hésitent pas à se taquiner constamment sur les réseaux sociaux. Une belle histoire d'amour qui ne fait que commencer, pour notre plus grand plaisir !