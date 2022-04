Cyril Hanouna : Son ex Émilie et son fils Lino interrompent malgré eux un débat en direct dans TPMP

En pleine période électorale, Cyril Hanouna parle quotidiennement des candidats en lice pour devenir président de la République dans Touche pas à mon poste. Et après le premier tour, il ne reste plus qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen en lice. Depuis le début de la semaine, l'animateur organise des débats avec des partisans des deux partis. C'est ainsi que les téléspectateurs ont par exemple pu apprendre que Delphine Wespiser avait l'intention de voter pour la présidente du Rassemblement National. Et alors que les esprits s'échauffent lorsque le sujet des élections est abordé, Cyril Hanouna a continué jeudi 14 avril 2022 en recevant sur son plateau Pauline, une militante écolo victime d'un incident lors de la conférence de presse de Marine Le Pen, et Pierre Gentillet, un avocat qui a défendu le service d'ordre de la candidate. Le sujet était donc on ne peut plus sérieux mais Cyril Hanouna a réussi à détendre l'atmosphère malgré lui.

En effet, l'animateur a coupé la parole à ses invités le temps de faire une requête inattendue à un ami en plein direct. "Excusez-moi, est-ce que Tarik, frérot, tu peux aller chercher mon fils Lino à Montorgueil, parce que je dois le voir ce soir", a-t-il adressé à son ami face caméra. Et d'ajouter en évoquant son ex-compagne : "Il y a sa mère Emilie qui aimerait qu'on aille le chercher au plus vite. Il mange à la maison ce soir."

Ce n'est pas la première fois que Cyril Hanouna évoque le jeune Lino (9 ans) à l'antenne. Ce dernier a même récemment fait le show dans Le 6 à 7 de Benjamin Castaldi, l'émission diffusée juste avant Touche pas à mon poste. Quant à Emilie, elle est toujours en bons termes avec son célèbre ex. Leur séparation est survenue en 2019, après seize années de vie commune. À l'époque, c'est le magazine Public qui annonçait leur rupture. Un mois avant, le trublion de C8 avait blagué sur le fait qu'il était célibataire dans La Grande Darka. Une révélation qui n'avait alors pas été prise au sérieux. Rappelons que, Cyril Hanouna est également le papa de Bianca (née en 2011).