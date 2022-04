Delphine Wespiser soutient Marine Le Pen : l'ex-Miss France assume sa préférence !

Persuadée que Marine Le Pen propose un programme différent de celui de son père, elle a continué, "Attention, ce n'est pas son père comme toi, tu n'es pas tes parents. On n'est pas pareil et c'est bien pour ça qu'elle a un peu coupé avec son père parce que lui, c'était lui, elle, c'est quelque chose d'autre". En face d'elle, l'humoriste Yassine Belattar semblait singulièrement atterré par un tel discours, et a voulu lui rappeler que le racisme et l'intolérance faisaient encore clairement partie du programme de la tante de Marion Maréchal Le Pen .

"Tu as été miss France. Est-ce que tu aurais accepté l'idée que la miss France représente une partie des Français et tourne le dos aux autres? Je pense que tu dois comprendre que nous sommes un pays qui n'est pas en accord (...) Je te le dis amicalement parce qu'on se connaît. Tu ne peux pas dire à des gens que Marine Le Pen, c'est la mère de la France", a-t-il tenté de lui expliquer, mais peine perdue, la compagne de Roger était persuadée de ses arguments. Peut-être aurait-il également fallu lui rappeler que Marine Le Pen est ouvertement pour la chasse, sans aucun programme écologique : la Miss France est en effet très engagée dans cette cause.