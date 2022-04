Delphine Wespiser (TPMP) et son mariage avec Roger : "J'inviterais tout le monde sauf..."

Guillaume Genton ne pourra rien y faire. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste, qui n'a jamais caché son attirance pour Delphine Wespiser dans l'émission, va devoir définitivement passer son chemin. L'ancienne Miss France a parlé mariage avec Roger sur le plateau de l'émission de ce jeudi 7 avril. Si elle n'est pas spécialement pour, elle n'est pas contre passer le cap non plus : "Un jour peut-être, a-t-elle déclaré à Cyril Hanouna. Parce que les couples qui vont bien, dès qu'ils se marient, après il y a un truc qui se casse. Je préfère le diamant brut." Roger ne lui a toujours pas fait sa demande mais Delphine Wespiser n'est pas pressée : "On est bien comme ça. Je pense qu'il ne faut pas trop modifier."

Si jamais elle devait un jour s'unir à Roger, qu'elle fréquente depuis presque six ans, Delphine Wespiser ferait une grande fête avec ses proches et ses nombreux collègues autour de la table. Tous ? Absolument pas. Si au premier abord, le courant semble passer normalement avec Matthieu Delormeau, celle que l'on peut retrouver dans Fort Boyard n'envisage pas de le convier à la cérémonie si celle-ci venait à s'organiser dans un avenir proche : "J'inviterais tout le monde, a-t-elle affirmé avant de se reprendre. Matthieu... Voilà. Mais ça peut peut-être évoluer d'ici là parce que ce sera dans longtemps." Des tensions sont-elles à signaler entre Delphine et Matthieu ? La réponse n'a pas été donnée mais tant qu'elles ne s'immiscent pas entre elle et son chéri, tout va pour le mieux.

Delphine Wespiser, 30 ans, partage la vie de Roger. Ce dernier en a 56, une différence d'âge qui ne l'a pas du tout dérangée contrairement à tous ses proches : "26 ans de différence, ça peut être choquant. Ce qui n'était pas évident, c'était le regard des amis, de la famille. La famille, c'était juste horrible, c'était la troisième guerre mondiale chez moi", déclarait-elle à l'époque. La première rencontre a eu lieu dans une boîte de nuit. Plusieurs en ont découlé, "en tout bien tout honneur". Roger prétextait des rendez-vous sportifs pour passer du temps avec elle : "C'est vrai qu'avant de se mettre ensemble il me disait 'Tiens cet après-midi, t'aimerais pas venir faire un footing entre copains' ?" L'ex-Miss France a fini par tomber amoureuse. Comme quoi, courir après quelqu'un, ça porte parfois ses fruits !