Delphine Wespiser folle de Roger, 56 ans : coulisses de leur séjour romantique au soleil

Ce voyage est une belle occasion pour Delphine et Roger de se retrouver après plusieurs mois très chargés pour l'un et l'autre. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste a notamment été amenée à beaucoup voyager à travers la France pour respecter ses engagements professionnels et surtout pour promouvoir son livre Devenir pleinement et sereinement soi.

Leur couple a également été mis à rude épreuve depuis le début de la crise sanitaire, et pour cause, ils n'étaient pas d'accord sur le sujet de la vaccination. Roger (56 ans) y a toujours été favorable contrairement à Delphine Wespiser. "J'étais totalement contre la vaccination. J'ai dit à Roger : 'Si tu m'aimes, tu ne te vaccines pas'. Lui, il m'a dit : 'Si tu m'aimes, tu te vaccines et tu me laisses me vacciner'. Et c'était une catastrophe ! C'est hyper compliqué quoi", avait-elle confié dans Touche pas à mon poste. Heureusement, il en faudrait bien plus pour entacher leur amour, eux qui se fréquentent depuis au moins 2015. Au début de leur histoire, Delphine Wespiser n'avait que 24 ans et Roger déjà 50 ans.