Delphine Wespiser amoureuse de Roger : le couple sous tension en raison d'un sujet épineux

Depuis le début de la semaine, le débat fait rage partout en France en raison du projet de loi pour le pass vaccinal que veut adopter le gouvernement. Un débat qui s'est envenimé avec des propos du président de la République Emmanuel Macron lors d'une interview pour le Parisien. Il déclarait alors vouloir "emmerder les non-vaccinés". Cyril Hanouna s'est emparé du sujet mercredi 5 janvier 2022 dans Touche pas à mon poste et Delphine Wespiser en a profité pour révéler avoir d'ailleurs elle-même eu de lourds désaccords sur le vaccin avec son compagnon Roger Erhart.

"Le vaccin, ça divise tellement, c'est pire qu'un sujet politique !", a d'abord souligné la jolie brune de 30 ans. Et d'ajouter : "Par exemple, moi, j'étais totalement contre la vaccination. J'ai dit à Roger : 'Si tu m'aimes, tu ne te vaccines pas'. Lui, il m'a dit : 'Si tu m'aimes, tu te vaccines et tu me laisses me vacciner'. Et c'était une catastrophe ! C'est hyper compliqué quoi." Delphine Wespiser n'a en revanche pas précisé si l'un ou l'autre avait flanché ou s'ils avaient finalement trouvé un terrain d'entente. Elle a néanmoins assuré qu'elle ne vaccinerait pas ses enfants si elle en avait. Et ça, elle ne reviendra pas là-dessus !