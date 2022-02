Delphine Wespiser interrogée sur ses projets avec Roger : sa réponse surprenante

Delphine Wespiser et Roger se sont-ils pris la tête avant de partir en vacances ? Ce qui est certain, c'est que comme tous les couples, les amoureux rencontrent parfois des difficultés. La plus récente en date : un désaccord sur le vaccin contre la Covid-19. Delphine Wespiser, plutôt contre, avait fait part d'une dispute. Elle qui demandait à Roger de ne pas se faire vacciner se voyait finalement poser un ultimatum par sa moitié : "Si tu m'aimes, tu te vaccines et tu me laisses me vacciner". Vaccinés ou non, Roger et Delphine ont fini par trouver un terrain d'entente !