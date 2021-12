Delphine Wespiser et Sylvie Tellier brouillées ? "Elle est un peu exclue"

L'univers des Miss est-il bien moins lisse qu'il n'y paraît ? Quelques jours avant l'élection de Miss France 2022, Delphine Wespiser a décidé de balancer quelques dossiers sur son année de règne avec Sylvie Tellier. Élue Miss France en 2012, la jolie brune a révélé ne pas être devenue amie avec la présidente du comité Miss France. "En tant que gagnante d'une élection où j'étais candidate, je peux vous dire que moi, pendant l'aventure, je ne me faisais pas trop remarquer. J'étais timide donc je n'étais pas la favorite de la production, je n'étais pas la chouchou de Sylvie clairement." a-t-elle indiqué sur le plateau de TPMP le 10 décembre 2021. Une année qui semble n'avoir pas forcément été toujours agréable pour celle qui incarne Blanche dans Fort Boyard.

Elle sort un peu des sentiers battus

Toujours très admiratif de l'ancienne reine de beauté, le chroniqueur Guillaume Genton a également ajouté qu'il comprenait pourquoi elle avait pu être mise à l'écart par les autres Miss. "Elle est un peu exclue des autres Miss France. Notamment à cause de sa relation avec Roger, qui dérange. Elle sort un peu des sentiers battus [...] On nous raconte des contes de fées, la Miss France doit se trouver un mari de son âge. Delphine a un compagnon plus âgé qu'elle, ça ne rentre pas dans la norme, et ça dérange le comité Miss France." a-t-il expliqué faisant référence à son compagnon, de 26 ans son aîné.

Réagissant aux propos d'une ancienne candidate Miss France soupçonnant que l'élection était truquée, Delphine Wespiser a en revanche assuré que selon elle, les votes n'étaient pas falsifiés selon les souhaits du comité Miss France ou de la production. Elle révèle : "En tant qu'ancienne Miss France, j'ai été dans le jury de plusieurs élections régionales. On est jamais influencés, donc ça, c'est une chose ! Cette année, je vais aller dans le jury de Miss France, donc je vais pouvoir vous dire par la suite si on a été influencé".

Membre du jury de l'élection Miss France 2022 diffusée le 11 décembre sur TF1 et organisée au Zénith de Caen, Delphine Wespiser fera équipe avec la chanteuse Amel Bent, les humoristes Inès Reg et Ahmed Sylla, l'acteur Philippe Lacheau et le danseur François Alu.