Delphine Wespiser : Son chéri Roger était en fait strip-teaseur ! Des photos dévoilées...

Delphine Wespiser vit une idylle avec Roger Erhart, qu'elle considère comme son âme soeur, et qui passe souvent sur le plateau Touche pas à mon poste. Mais ce que l'on ignorait à propos de ce propriétaire de discothèque de 55 ans, c'est qu'il a été mannequin et strip-teaseur dans sa jeunesse ! Ce 25 novembre, Cyril Hanouna et son équipe ont dévoilé des photos du compagnon de Miss France 2012, dans ses jeunes années.

"Delphine refuse de l'avouer, mais si elle est tombée amoureuse de Roger, c'est parce que c'est un célèbre danseur strip-teaser en Alsace. C'est vrai ?", a lancé le trublion du PAF, qui a lu une pookie écrite par l'un de ses chroniqueurs, comme tous les jeudis soirs. C'est alors que des photos de Roger Erhart jeune sont apparues à l'écran, laissant Matthieu Delormeau, Jean-Michel Maire et les autres sans voix. "Quoi ? C'est Roger ça ? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?", "Il s'est pris un camion ou quoi ?", se sont demandés les deux individus, un brin moqueur.

"Il était mannequin pour La Redoute mais pas à mon époque. Il était strip-teaseur... Mais moi je l'ai rencontré il y a 5 ans, donc il ne faisait plus ça", a expliqué la reine de beauté. Face aux moqueries de certains de ses collègues, l'Alsacienne s'est agacée. "Vous commencez très sérieusement à me vexer. Les gens qui critiquent, regardez vos têtes avant", a-t-elle lancé.