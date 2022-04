Laure Manaudou, Tony Parker, Antoine Dupont... Des sportifs appellent à voter pour Emmanuel Macron

Dimanche soir, les Français ont choisi leurs deux candidats lors du premier tour de l'élection présidentielle. Arrivé en tête des suffrages, le président sortant Emmanuel Macron sera opposé, comme en 2017, à Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite. Un duel qui a fait réagir de nombreux sportifs français parmi les plus célèbres de la planète et qui ont souhaité sortir de leur réserve pour délivrer un message fort aux citoyens français. Dans une tribune diffusée en exclusivité sur le site du Parisien et de Franceinfo, la cinquantaine d'athlètes à la retraite ou encore en activité appelle à voter pour Emmanuel Macron, le candidat La République En Marche.

Les prochaines grandes échéances sportives que va accueillir la France, notamment la Coupe du monde rugby en 2023 ou encore les Jeux olympiques de Paris 2024, ont été le moteur de cet appel au peuple, notamment signés par l'ancienne nageuse Laure Manaudou ou encore la gloire du basket français, Tony Parker. Des sportifs venant de discipline aussi variées que la Formule 1 avec Pierre Gasly, du judo avec Clarisse Agbegnenou ou encore du handball avec Nikola Karabatic et Cléopâtre Darleux ont donc décidé d'apporter leur soutien au président sortant.

Des sportifs de tout horizon

Des stars émergentes à l'image d'Antoine Dupont ou Romain Bardet, aux légendes Marie-José Pérec et Yannick Noah, les sportifs se mobilisent, notamment en vue des prochains JO, comme ils l'expliquent dans leur tribune. "Nous, sportives et sportifs français de tous horizons et de toutes disciplines, ne pouvons imaginer que ce moment historique soit marqué du sceau d'une présidence d'extrême droite. Si nous sommes pleinement conscients des difficultés que traversent de nombreux Français, nous avons la conviction que le vote pour un parti qui mettrait en danger les valeurs républicaines serait le pire des remèdes", déclarent-ils, avant de conclure : "Nous appelons donc à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain."

Retrouvez la tribune des sportifs français sur le site du Parisien.