Marie-José Pérec maman : elle se livre sur son quotidien avec son fils Nolan

Elle a longtemps été la reine des pistes et restera longtemps comme l'une des plus grandes athlètes françaises de l'histoire. Avec trois médailles d'or aux Jeux olympiques, Marie-José Pérec est une étoile qui aura brillé très fort pendant les années 90 avant d'annoncer sa retraite en 2004 après plusieurs problèmes physiques qui l'ont empêchée de performer au plus haut niveau durant la fin de sa carrière. Une athlète qui garde une place importante dans le coeur des Français et récemment, elle a été officiellement intronisée au rang de "Légende du sport" lors d'une cérémonie qui a eu lieu au Musée Nationale du sport à Nice.

Marie-José Pérec en a profité pour accorder une interview au quotidien local, Nice-Matin, qui a pu s'entretenir avec elle et évoquer la vie de la Guadeloupéenne depuis sa retraite sportive. On l'a notamment vu dans l'émission de TF1 Mas Singer en 2019, mais au-delà de cette apparition médiatique, l'ancienne sportive de 53 ans a su garder un rythme de vie simple. "J'ai une vie tout ce qu'il y a de plus normale", insiste la compagne de Sébastien Foucras, avec qui elle a eu un garçon, le petit Nolan, né en mars 2010.

Bien qu'elle continue de connaître les répercussions de son glorieux passé, l'ancienne championne essaye d'avoir un mode de vie proche de ses aspirations. "Parfois, mon passé empiète encore un peu sur mon quotidien, mais comme toutes les mamans, j'emmène mon gamin à l'école tous les matins, je participe aux réunions de parents d'élèves, etc.", précise-t-elle, avant de conclure avec une phrase qui résume bien son état d'esprit : "En fait, je suis comme 'Madame tout le monde' et ça me va très bien".

Épanouie dans son rôle de mère, Marie-José Pérec n'a plus ce besoin d'être au centre de l'attention médiatique et elle préfère désormais mener sa vie tranquillement, à l'abri des regards.