Marie-José Pérec se lance dans la chanson avec les légendes du sport français

"J'aime bien [chanter]. Je sais que je n'ai pas une belle voix mais tant pis", a confié Marie-José Pérec au Parisien. Cette voix, elle l'a tout de même prêtée à la campagne Le Sport a du coeur. Sous la direction de Manu Katché et avec la ministre déléguée Roxana Maracineanu, la légende de l'athlétisme a ainsi apporté son soutien aux Restos du coeur.

Le 22 janvier 2021, Marie-José Pérec a participé au lancement de la campagne Le Sport a du coeur. L'ancienne sprinteuse de 52 ans s'est rendue en studio pour ré-interpréter l'hymne des Restos du coeur. Elle a été rejoint par d'autres légendes du sport français, dont le coureur Stéphane Diagana, l'ancien rugbyman Vincent Clerc, les handballeurs Nikola Karabatic et Thierry Omeyer, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football Corinne Diacre ou encore l'ancien canoéiste (devenu président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 à Paris) Tony Estanguet.

Le musicien et présentateur de l'émission La face Katché, Manu Katché, était le directeur artistique.

"Quand on chante, on oublie qui on est. Là, c'était encore plus facile parce que nous étions en groupe avec d'autres sportifs. Chanter tous ensemble pour cette belle cause est un beau message du monde du sport", a expliqué Marie-José Pérec au Parisien, sur son expérience en studio.