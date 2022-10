Manu Katché marié à Laurence : rares photos de leur sublime fille Tess, parfait mélange de ses parents

Batteur connu et reconnu depuis plus de trente ans, Manu Katché est une véritable personnalité dans le monde de la musique et a collaboré, ces dernières années avec des centaines de chanteurs et de musiciens très variés (Jean-Jacques Goldman, Louis Bertignac, Sheila, les Bee Gees, Sting, etc...). Célèbre pour toute une génération pour son rôle de juré dans La Nouvelle Star (entre 2004 et 2007), il a longtemps été sous le feu des projecteurs.

Aujourd'hui plus discret, le batteur d'origine franco-ivoirienne qui célèbre son 64e anniversaire ce jeudi a sûrement plus de temps pour s'occuper de sa famille et notamment de ses trois filles, Lucile (33 ans), Rose (30 ans) et Tess (23 ans). Si les deux premières sont nées de son union avec son ex-femme Sophie Duez, la cadette est quant à elle arrivée après le mariage du musicien avec Laurence, son épouse actuelle, maquilleuse.