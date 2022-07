Sophie Duez divorcée de Manu Katché : le père de ses filles a refait sa vie avec la belle Laurence

Entre Sophie Duez et Manu Katché l'amour a duré environ dix ans. De 1980 à 1990, pour être plus précis. Une période durant laquelle ils sont devenus parents de deux filles : Lucile (née en 1989) et Rose (née en 1992). La première a créé son entreprise qui donne des conseils en relations publiques et communication tandis que la seconde semble marcher sur les pas de sa maman puisqu'elle est figurante mais se décrit également comme une "scénariste et réalisatrice".

Si leurs parents sont séparés depuis belle lurette, Lucile et Rose peuvent, en revanche, se réjouir pour leur papa qui a refait sa vie depuis aux côtés d'une certaine Laurence, ancienne maquilleuse du jury de la Nouvelle Star mais inconnue du grand public. Du moins, jusqu'à ce qu'elle fasse en 2008 ses premiers pas dans le monde de la télévision en tant que journaliste chargée des interviews dans l'émission Cinq dates, une vie, diffusée sur la chaîne I-Télé (l'ancien nom de CNews).

"Un homme que j'admire"

Est née de leur union une petite Tess, en 1999, alors que Laurence était déjà maman d'un certain Benjamin (né en 1991) avant de rencontrer le batteur. C'est donc en tant que famille recomposée que le couple semble épanoui depuis tant d'années.