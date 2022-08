Black M et sa femme Léa Djadja, Manu Katché et sa femme Laurence... Les people s'éclatent au VIP Room !

On le sait ! L'été est la saison propice à la fête et aux déhanchemenst sur les pistes de danse. On en a bien besoin après deux ans de pandémie due à la Covid-19. Et un endroit en particulier le permet, c'est le VIP Room qui a rouvert ses portes ! Cette boîte de nuit située à Saint-Tropez est dirigée de main de maître par Jean Roch, connu également pour être une figure reconnue du monde de la musique.

Et cet été, les stars sont venues nombreuses au VIP Room. Parmi elles : Samuel Le Bihan (fraîchement séparé de sa compagne Stefania Cristian), Patrick Bruel, Enrico Macias, Philippe Lacheau, Black M accompagné de sa femme Léa Djadja, Julian Perreta et sa fiancée Kambree Dalton, Manu Katché et sa femme Laurence, Caroline Receveur et son compagnon Hugo Philip, Gims et sa femme Demdem ou encore M. Pokora et sa compagne Christina Milian. Habillés décontractés pour la plupart, tous sont venus profiter des belles terrasses et de la piste de danse. Et la canicule ne semble pas avoir gâché la fête !

Il faut que les clubs, les discothèques et les établissements de nuit revoient le jour

Le retour en force des boîtes de nuit et de la clientèle fidèle au VIP Room doivent redonner le sourire à Jean-Roch qui est récemment devenu papa d'une petite Capri avec sa compagne Anaïs Pedri. Le chef d'entreprise de 56 ans avait vécu deux années compliquées en raison de la fermeture des boîtes de nuit. Il avait d'ailleurs confié à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur en juin 2021 : "Cela fait quinze mois que nous sommes fermés. Nous sommes les plus sanctionnées de toutes les professions. Je pense qu'à un moment, il faut que justice soit faite. Il faut que les clubs, les discothèques et les établissements de nuit revoient le jour", avait-il insisté. Ce triste épisode à présent derrière lui, Jean-Roch peut se réjouir d'avoir vécu un été quasi-normal avec, sans doute, de nombreuses autres personnalités qui viendront découvrir ou redécouvrir le VIP Room de Saint-Tropez !