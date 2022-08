Samuel Le Bihan séparée de Stefania : son ex lui adresse de jolis mots après la rupture

Ce lundi 8 août, Samuel Le Bihan prenait la parole sur Instagram. Non pas pour partager des moments de ses vacances avec sa fille de 10 ans, Angia, mais bel et bien pour officialiser sa séparation d'avec Stefania Cristian : "Voilà c'est fini, nous n'écrirons plus notre histoire ensemble, elle se racontera chacun de notre côté. Nous avons tant aimé nous aimer, mais cela n'a pas suffi. Je garde tous nos moments de bonheur, nos rires, nos blagues et nos rêves insensés comme un cadeau magnifique, une de ces surprises que la vie vous réserve en secret. Merci pour tout ce que tu m'as donné, je ne l'oublierais jamais. Je te souhaite d'être heureuse comme tu le mérites."

Après plusieurs mois d'amour, le comédien de 56 ans est donc de nouveau célibataire. Mais là où certains couples se déchirent après la passion, Stefania Cristian et Samuel Le Bihan ont réussi à préserver l'affection et l'amour qu'ils se portaient. Partie se ressourcer en Corse avec sa fille Angia, la star d'Alex Hugo a posté un cliché d'eux deux, tout sourire, face au coucher du soleil. Un doux moment qui n'a pas laissé Stefania Cristian de marbre.

Cette dernière, sûrement nostalgique des moments passés avec le père et sa fille, a reposté le cliché dans sa story Instagram (voir diaporama.) Et voir Samuel Le Bihan aussi proche et complice de son enfant lui a donné du baume au coeur : "Je vous aimerai toujours tous les deux", indique-t-elle. Il faut dire que du temps de sa relation avec l'acteur, Stefania Cristian avait tissé des liens avec la jeune fille que son compagnon de l'époque avait fini par lui présenter : "Je savais que c'était quelqu'un de bien et il fallait juste l'aider. Moi, j'ai ma responsabilité aussi à faire en sorte que le lien se fasse dans le bon sens. Il faut accompagner, il faut aider car tout le monde est un peu intimidé. Donc, c'est à moi de créer les opportunités pour que ça soit heureux pour tout le monde. Ça a été ludique, on est sortis, on s'est amusés. C'est à moi d'aider à cela, il ne faut pas les laisser toutes les deux se débrouiller."

Samuel Le Bihan n'a jamais caché tout l'amour qu'il a pour Angia, atteinte d'autisme. Dès lors que le diagnostic est tombé, le comédien s'est donné une "mission" : "J'ai décidé que jamais je ne serai écrasé par ce handicap. Je refuse que ça mette de l'ombre dans ma vie. Au contraire, je ferai tout pour en tirer la plus belle des énergies, déclarait-il sur le plateau de C à Vous. Ma mission, c'est vraiment de lui donner confiance en elle." Autant dire qu'il a réussi : "L'autre jour, j'étais dans le bureau de la directrice de l'école de ma fille, qui est aujourd'hui en CM2 et qui n'a pas de retard scolaire. Et quand la directrice me dit 'on envisage le collège'... quel bonheur." Mission accomplie.