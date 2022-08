Samuel Le Bihan célibataire : réconfort post-rupture avec sa fille Angia, déjà si grande à 10 ans

La belle histoire d'amour qui semblait lier le mannequin Stefania Cristian et Samuel Le Bihan est malheureusement terminée. La star d'Alex Hugo a annoncé la nouvelle en personne sur son compte Instagram, en légende d'un cliché du couple en noir et blanc : "Voilà c'est fini, nous n'écrirons plus notre histoire ensemble, elle se racontera chacun de notre côté. Nous avons tant aimé nous aimer, mais cela n'a pas suffi. Je garde tous nos moments de bonheur, nos rires, nos blagues et nos rêves insensés comme un cadeau magnifique, une de ces surprises que la vie vous réserve en secret. Merci pour tout ce que tu m'as donné, je ne l'oublierais jamais. Je te souhaite d'être heureuse comme tu le mérites", avait-il écrit, tout en classe.

Ce coup dur de la vie, Samuel Le Bihan a choisi de le prendre avec philosophie et surtout avec le sourire. Loin de se laisser abattre par son célibat tout récent, l'acteur de 56 ans bouge et profite en très bonne compagnie. Après la séparation, Samuel Le Bihan a mis le cap sur la Corse avec sa fille Angia, 10 ans, la prunelle de ses yeux. En vadrouille aux abords des îles Lavezzi, Samuel Le Bihan a pris la pose avec elle. La jeune fille apparaît de profil, ses beaux cheveux bouclés cachant subtilement ses yeux pour protéger son identité, comme son papa l'a toujours voulu. Et autant dire que le physique d'Angia a choqué la communauté, ahurie par sa maturité et son physique de véritable "jeune femme".