"Voilà c'est fini..." : Samuel Le Bihan annonce sa rupture avec Stefania Cristian

Samuel Le Bihan est à nouveau sur le marché des célibataires, une nouvelle que le comédien de 56 ans a choisi de rendre officielle lui-même.

Ce dimanche 7 août 2022, la star de la série Alex Hugo s'est saisie de sa page Instagram pour y poster un message annonçant sa rupture avec la belle Stefania Cristaian, actrice et mannequin de 30 ans avec qui il était en couple depuis quelques mois.

"Voilà c'est fini, nous n'écriront plus notre histoire ensemble, elle se racontera chacun de notre côté. Nous avons tant aimé nous aimer, mais cela n'a pas suffi. Je garde tous nos moments de bonheur, nos rires, nos blagues et nos rêves insensés comme un cadeau magnifique, une de ces surprises que la vie vous réserve en secret. Merci pour tout ce que tu m'as donné, je ne l'oublierais jamais. Je te souhaite d'être heureuse comme tu le mérites. Amor para siempre", a écrit Samuel Le Bihan en légende d'une photo en noir et blanc de lui et Stefania. Un message d'une très grande élégance, qui n'a pas manqué de toucher les nombreux admirateurs de l'acteur. "Désolé pour vous, ce n'est jamais simple une rupture mais vous prouvez que ça peut se faire dans le respect et la bienveillance", "Quelle belle et élégante notification de séparation", peut-on notamment lire dans les messages laissés en commentaires.