Samuel Le Bihan, sur son coup de foudre pour Stefania Cristian : "Elle m'avait fasciné, j'ai cherché à savoir qui elle était..."

Tandis qu'il surfe sur la vague du succès de sa série Alex Hugo, le comédien Samuel Le Bihan est un homme tout aussi comblé dans le privé. Papa de trois enfants, celui qui faisait partie du jury de la caméra d'or au dernier festival de Cannes, vit une idylle avec la belle Stefania Cristian. Une relation sur laquelle s'est confié le comédien pour nos confrères de Gala.

Samuel et sa nouvelle compagne avaient marqué les esprits en enflammant le tapis rouge sur la croisette en mai dernier. Une complicité évidente à l'image du coup de foudre que l'acteur avait eu pour la sublime roumaine avant leur rencontre. "J'avais vu un portrait d'elle prise par la photographe Sonia Sieff. Elle m'avait fasciné. J'ai cherché à savoir qui elle était, j'ai trouvé son contact et lui ai envoyé un mot" a-t-il expliqué à nos confrères.

Une méthode audacieuse qui a porté ses fruits. L'acteur a assumé sa prise d'initiative avec un brin de philosophie. "Je pense que dans la vie si on veut que les choses arrivent, il faut se lever de sa chaise. Evidemment, on prend le risque d'un refus, mais ce n'est pas grave." Un risque d'autant plus grand que l'acteur n'a pas pu compter sur sa notoriété pour séduire la jeune femme, puisqu'elle ne savait pas qui il était lors de leur rencontre. "Pas au début je pense, mais elle a vite su. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facile. Quand on rencontre quelqu'un, on le googlise tout de suite pour avoir une idée de son parcours, de sa personnalité." confiait-il.

Alors que Samuel avait reconnu avoir eu peur de ne jamais retrouver l'amour, il s'estime heureux d'avoir fait la rencontre de Stefania. Du bon temps dont les tourtereaux profitent au maximum quand ils se voient, eux qui ne vivent pas dans la même ville. "Depuis un an, on partage de jolis moments, mais elle habite Paris, moi Nice, et puis je suis souvent en vadrouille pour les tournages, je m'occupe de ma fille, je fais plein de choses en même temps... Pour l'instant, ça nous convient bien."

Le couple ne se fixe pas de projets à long terme. Des enfants ? Ce n'est pas vraiment dans les priorités du comédien non plus. "Je peux juste vous dire que ce n'est pas quelque chose dans lequel on se projette pour l'instant. Ce n'est pas non plus une question que j'ai envie de me poser aujourd'hui. On verra plus tard." a-t-il conclu.