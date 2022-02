Clarisse Agbégnénou bientôt maman : "Je commence à sentir mon bébé bouger"

Si 2021 a été idéal pour Clarisse Agbégnénou, il semblerait que 2022 le soit tout autant. La judokate française a tout raflé aux Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier, repartant avec deux médailles d'or, une en individuel et une au côté de Teddy Riner et de l'équipe de France. Après cette belle réussite, la jeune femme de 29 ans poursuit sur sa lancée en annonçant hier qu'elle est enceinte de son premier enfant. C'est par le biais d'une photo où on la voit avec son compagnon Thomas qu'elle a fait cette annonce sur son compte Instagram.

Ce petit point dans mon ventre, c'était déjà quelque chose de fort, mais l'échographie des trois mois, c'était magique...

Une nouvelle qui a ravi la sportive née à Rennes, comme elle l'a confié en interview dans Le Parisien. "Je commence à sentir mon bébé bouger", raconte-t-elle en préambule, avant d'expliquer son ressenti lorsqu'elle a vu pour la première fois des images de son bébé : "C'était fou. (...) Ce petit point dans mon ventre, c'était déjà quelque chose de fort, mais l'échographie des trois mois, c'était magique... Voir ce petit humain bouger... On voyait le coeur battre, les mains, la tête bien faite. C'était beau et impressionnant à la fois".

Née grande prématurée, on imagine que Clarisse Agbégnénou va avoir un peu d'appréhension durant sa grossesse, mais elle pourra compter sur Pauline, sa mère. "Elle non plus ne pensait pas que ça arriverait aussi vite. (...) Elle me pose un tas de questions, me demande si je sens mon bébé bouger. Elle a eu quatre enfants, mais c'est comme si elle avait oublié", raconte la championne, qui assure que sa mère lui a proposé son aide lorsque son enfant sera né.

Si tout se passe bien, j'aurai le temps de revenir

Autre point important pour celle qui exerce un métier bien différent dans la vie de tous les jours : pouvoir reprendre l'entraînement rapidement avec comme objectif, les Jeux olympiques de Paris en 2024. "Si tout se passe bien, j'aurai le temps de revenir. Il me restera environ un an et demi avant les Jeux, ce n'est pas négligeable pour bien se préparer", assure-t-elle. Clarisse Agbégnénou pense déjà à l'avenir et à la compétition : "Je vais commencer à faire du lobbying auprès du comité d'organisation pour avoir une place en tribune pour bébé et pour tout le staff qui s'occupera de lui !".