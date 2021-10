Romain Bardet fou de sa femme Amandine : mots d'amour pour leurs 4 ans de mariage

Il est entré dans le coeur des français grâce à ses magnifiques performances sur le Tour de France et depuis, il est attendu chaque année parmi les grands artisans de la compétition. Après une très mauvaise expérience en 2020, Romain Bardet a fait le choix de ne pas participer cette année pour se concentrer sur d'autres courses, et peut-être aussi afin de s'occuper de son fils Angus, né en février 2020. Un petit garçon qu'il a eu avec sa compagne, la discrète Amandine Cid, que le sportif de 30 ans a eu le plaisir d'épouser en octobre 2017.

Cela fait donc exactement quatre ans que les deux tourtereaux se sont dit "oui" pour la vie. Depuis, ils vivent une très belle histoire commune avec leur petit Angus. Visiblement très amoureux depuis 2012 de sa femme, Romain Bardet a décidé de lui écrire un beau message sur son compte Instagram. Le cycliste aux 263 000 abonnés a posté une magnifique photo de leur mariage sur laquelle on peut voir le couple être porté par leurs amis, en train de rire et à deux doigts de s'embrasser. Un très beau moment de complicité en compagnie de leurs proches réunis pour l'occasion. "Déjà 4 ans, j'ai pris quelques cheveux blancs mais l'amour brûle comme au premier instant", écrit-il en commentaire de sa publication.

Un anniversaire de mariage qui a beaucoup plu aux internautes puisque la photo publiée il y a seulement quelques heures cumule déjà plus de 12 000 likes. Les messages des fans de Romain Bardet sont unanimes, ils souhaitent tous que celui qui a fini deuxième du Tour de France en 2016 et troisième en 2017 vive une belle et longue histoire d'amour avec Amandine.