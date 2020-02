Romain Bardet papa : Amandine a accouché, il présente leur fils

En 2020, Romain Bardet bouscule ses habitudes, non seulement sur le plan professionnel, puisque le coureur cycliste de 29 ans a choisi de renoncer au Tour de France pour privilégier celui d'Italie, qu'il découvrira avant de se focaliser sur les Jeux olympiques à Tokyo et les championnats du monde à l'automne, mais aussi sur le plan personnel : il vient en effet de devenir papa !

Romain Bardet et son épouse Amandine ont accueilli leur premier enfant, un garçon prénommé Angus que son père a présenté avec béatitude sur son compte Instagram mercredi 26 février 2020 : "Plénitude du présent. Amour de la vie. Bienvenue Angus", a ainsi écrit le leader de l'équipe AG2R La Mondiale en partageant une première image de son fils, dans son berceau d'hôpital, avec à côté de lui un doudou biberon à son nom de la marque Les Deux Roses (vendu 30 euros sur l'e-shop de la marque). Autre détail qui saute aux yeux sur cette photo attendrissante : l'alliance du champion français, marié depuis le 21 octobre 2017 avec Amandine, qui exerce le métier d'organisatrice d'événements et de mariages.

Tout à sa nouvelle paternité, l'Auvergnat a allégé son programme des prochains jours, se désengageant de la Classic de l'Ardèche samedi afin de profiter au maximum de ces premiers moments si précieux. Un bonheur qui ne le quitte pas : en story Instagram, il partageait dans la soirée de mercredi un aperçu de sa première "sortie à vélo de papa" ("dad's ride"), formule accompagnée d'un émoji de petit ange et de remerciements pour tous les messages de félicitations reçus. Parmi eux, beaucoup émanaient d'autres sportifs de premier plan, à l'instar de Martin Fourcade : "La plus belle aventure de la vie !", a commenté le champion de biathlon, qui sait de quoi il parle, étant lui-même le papa dévoué de deux filles, Manon et Inès.

Alors qu'il avait besoin de "se régénérer" après avoir écourté sa saison 2019 compliquée et éprouvante, à l'image d'un Tour de France où il a été en perdition (finalement 15e du classement général, loin de ses ambitions et des promesses recelées par ses deux podiums en 2016 et 2017), Romain Bardet est servi et devrait aborder ses prochains challenges avec un moral au sommet !

Félicitations aux jeunes parents !