Cléopatre Darleux, handballeuse et maman : sa fille Olympe a bien grandi !

C'était il y a plus de six mois, mais les émotions restent intactes tant les filles de l'équipe de France de handball nous ont fait rêver pendant les Jeux olympiques de Tokyo, l'été dernier. À l'image des autres équipes de sport collectif françaises, les handballeuses tricolores ont réussi une compétition parfaite en battant l'équipe russe en finale. Un exploit sensationnel et une première victoire olympique pour cette équipe qui n'a peut-être pas eu la résonance médiatique qu'elle méritait, comme l'a souligné Cléopatre Darleux, la gardienne de l'équipe à l'époque.

Après ce magnifique résultat, les Bleues reprennent la route des qualifications pour tenter de participer au prochain Euro où elles feront figure de favorites, mais sur leur route se dressent les Croates, une équipe redoutable. Les Françaises pourront compter sur leur gardienne, Cléopatre Darleux, qui va encore essayer de faire parler son talent dans les cages. La jeune femme de 32 ans, en plus d'être l'une des meilleures à son poste, réussi à mener une vie de mère de famille pour sa fille, Olympe. Née le 2 novembre 2019, la petite fille a depuis bien grandi, comme sa maman le montre sur son compte Instagram.

Suivie par plus de 94 000 abonnés, Cléopatre Darleux est l'une des joueuses de handball les plus populaires sur les réseaux et elle n'hésite pas à partager des moments de vie avec Olympe, pour le plus grand plaisir de ses fans. Dernièrement, elle a partagé une série de photos à l'occasion de la Chandeleur, journée pendant laquelle elle a bien évidemment préparé des crêpes avec sa fille. La petite Olympe est déjà toute grande comme on peut le voir. L'adorable blondinette a aidé sa mère tout au long de la recette et le résultat donne très envie ! Cléopatre partage de plus en plus de photos avec sa fille et on sent toute la complicité qui lie les deux.