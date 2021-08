Cléopatre Darleux indignée : privée de Une par l'Équipe malgré l'exploit des handballeuses

C'est un dernier week-end de folie que nous ont offert les sports collectifs français lors de ces Jeux olympiques de Tokyo avec le succès des équipes de France en volley-ball, handball et la belle médaille d'argent des basketteurs. Si les garçons ont eu le droit à une belle Une de L'Équipe après leurs exploits le dimanche matin, ce n'est pas vraiment le cas pour les joueuses de l'équipe de France de handball. Malheureusement pour elles, se joue en même temps le transfert du siècle en football. Le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, vient de quitter le Barça et s'apprête, selon les dernières informations, à signer au Paris Saint-Germain.

L'histoire se répète... on ne mérite pas la Une de L'Équipe ?

Dans ce contexte, le premier journal sportif de France a décidé de miser sa Une sur l'arrivée probable du génie argentin de 34 ans en France, reléguant la performance des filles dans un discret bandeau en haut avec le titre "Tout l'or des Jeux". Une situation qui a visiblement irritée la gardienne des Bleues, Cléopatre Darleux. La jeune femme de 32 ans a reposté la Une sur son compte Twitter en y ajoutant le commentaire : "L'histoire se répète... on ne mérite pas la Une de L'Équipe ?".

Un commentaire qui rappelle que lors des derniers Jeux olympiques à Rio, les filles du hand avaient subi le même traitement médiatique lorsqu'elles avaient ramené la médaille d'argent. Visiblement déçue, la gardienne l'a mauvaise et son message, posté lundi 9 août, n'est pas passé inaperçu puisqu'il a été liké plus de 67 000 fois et retweeté plus de 14 000 fois.

Un peu de frustration, mais on ne s'arrête pas là et on est très heureuses d'avoir gagné

Présente au Journal de 20 heures de France 2 hier soir, Cléopatre Darleux a été interrogée par la journaliste Karine Baste-Régis sur son tweet. "On attend toujours un peu plus de reconnaissance, après on comprend les enjeux économiques (...) Un peu de frustration, mais on ne s'arrête pas là et on est très heureuses d'avoir gagné", explique-t-elle.