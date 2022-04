Antoine Dupont : Ce grand projet réalisé avec son charmant et discret frère Clément

Tout va très vite dans la vie d'Antoine Dupont ces derniers temps. Le jeune rugbyman de 25 ans est devenu en quelques années rien d'autre que le meilleur joueur du monde, puisque cet honneur lui a été accordé cette année. Véritable moteur de l'équipe de France, il a été un rouage essentiel dans la superbe première place des Bleus lors du Tournoi des 6 Nations. Aidé par son acolyte Romain Ntamack, qui était avec lui il y a quelques jours pour une belle avant-première, le beau brun s'apprête à jouer un match important cet après-midi avec Toulouse contre le rival castrais.

Si tout va pour le mieux sur les terrains de rugby, Antoine Dupont se fait plutôt discret en dehors. S'il laisse filtrer très peu d'informations sur sa vie amoureuse, il s'avère qu'il a d'autres beaux projets sur le côté et il a décidé de les mener en famille ! Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 400 000 abonnés, le demi de mêlée des Bleus a dévoilé un très beau projet qu'il mène en compagnie de son frère Clément. "Pas peu (très) fier de vous annoncer la prochaine ouverture à l'été 2021 du Domaine de Barthas, un lieu de vie, d'histoire, mais surtout de famille qui sera très bientôt ravi d'accueillir vos moments de bonheur, d'équipe et de repos", écrit-il.

Sur la photo, on peut voir Antoine Dupont assis à côté de sa mère et de son frère Clément, qui mène avec lui ce beau projet. Si l'on ne sait pas grand-chose de son frère, il a en tout cas hérité des mêmes gènes puisqu'il est aussi très beau gosse ! Pour ce qui est du domaine, il est situé à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées) et accueille des groupes pour des mariages, des séminaires, des évènements en tout genre et peut même servir d'hôtel. Si l'on s'en réfère au compte Instagram, l'endroit a même reçu le Premier ministre actuel, Jean Castex, en février dernier.