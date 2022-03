Antoine Dupont en larmes au Stade de France : l'émotion en famille pour le jeune champion

"C'est notre troisième tournoi ensemble, on a fini deux fois deuxième (en 2020 et 2021). On a pu se rendre compte de la difficulté de remporter le Tournoi, cette année encore, chaque match est difficile. Ça fait du bien de pouvoir célébrer ce titre. Bien sûr, il y a énormément de bonheur. On avait envie de gagner pour nous et pour nos supporters, a confié je jeune rugbyman en conférence de presse, au côté de son entraîneur Fabien Galthié. Bien sûr qu'on est content, ce sont des émotions fortes, il nous tarde de les partager. Dans l'équipe, tout le monde s'encourage, que ce soit sur le terrain ou en dehors. L'état d'esprit nous permet de gagner les matches, notamment dans les moments de tension que l'on vit tous les week-ends. Certains joueurs ont de grandes carrières sans soulever de trophées. Je sais que je suis très chanceux d'évoluer dans une génération qui performe. Quand on est dans une dynamique comme ça, on n'a pas envie que ça s'arrête."