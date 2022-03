Le XV de France s'offre le Grand Chelem : Romain Ntamack, sur un nuage, célèbre avec sa belle Lili

Le Stade de France était plein à craquer hier soir, pour ce grand moment de sport. Le XV de France affrontait l'Angleterre en finale du Tournoi du Six Nations. Après un parcours exemplaire, les rugbymen français emmenés par leur entraîneur Fabien Galthié ont réalisé l'exploit de renouer avec le Grand Chelem, douze ans après le dernier, un sublime "Crunch" qui a enflammé le Stade de France au coup de sifflet final.

Les larmes ont coulé du côté du jeune Antoine Dupont, 25 ans, auteur d'un essai durant la rencontre. Cette équipe du XV de France incarne le renouveau du rugby français avec de jeunes joueurs qui ne se sont jamais laissés déstabiliser par les Anglais. A seulement 22 ans, Romain Ntamack, fils d'Emile Ntamack (sextuple champion de France et triple champion d'Europe), ajoute un nouveau titre à son palmarès déjà très prestigieux : champion du monde junior en 2017, coupe d'Europe remportée l'année dernière avec le Stade Toulousain...

Ce Grand Chelem historique, Romain Ntamack l'a célébré avec ses coéquipiers mais aussi avec ses proches. Sa compagne Lili était présente dans les tribunes du Stade de France et elle a été rejointe par son amoureux après la victoire, comme la jolie brune l'a montré dans sa story Instagram (voir le diaporama). "Chelem à mourir", a-t-elle commenté sur sa photo, un selfie pris par Romain Ntamack. Les amoureux sont en couple depuis plusieurs années et ce grand moment de sport vécu ensemble restera à jamais un magnifique souvenir.

Avant d'affronter l'Angleterre et de rentrer encore un peu plus dans l'histoire du rugby français, Romain Ntamack avait accordé une interview à L'Equipe dans laquelle il évoquait sa famille. Le charmant brun se confiait sur sa maman, Marie, que l'on voit d'ailleurs aux côtés de Lili sur sa photo partagée sur Instagram. Les deux femmes de sa vie. Marie, prof de sport et divorcée d'Emile Ntamack depuis dix ans, a toujours suivi le parcours de son fils de très près, comme celui de son petit frère Théo (de trois ans son cadet). Elle fait partie aussi de sa réussite. "Elle nous donnait de plus en plus de conseils, elle regardait les matches avec nous, on faisait des débriefings, disait Romain Ntamack à L'Equipe. Ça nous a beaucoup aidés. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est ma maman qui me l'a permis."