Diaporama Le XV de France s'offre le Grand Chelem : Romain Ntamack, sur un nuage, célèbre avec sa belle Lili

Le XV de France remporte le Tournoi de Six Nations au Stade de France .Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM

Romain Ntamack célèbre son Grand Chelem au Stade de France, avec sa compagne Lili et sa maman Marie, le 19 mars 2022.

Antoine Dupont et Romain Ntamack après avoir remporté le Tournoi des Six Nations au Stade de France le 19 mars 2022 .Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM