Romain Ntamack et Lili aux côtés d'Antoine Dupont pour une belle avant-première à Toulouse

Après un tournoi aussi réussi, les stars des Bleus ont bien le droit de s'accorder du bon temps. Douze ans après leurs illustres aînés, la nouvelle génération dorée du XV de France a réussi à remporter le Grand Chelem lors du Tournoi des 6 Nations en enchaînant 5 victoires consécutives, dont une dernière face aux Anglais il y a une dizaine de jours. Un très bel exploit pour Damian Penaud, Cyril Baille et toutes les stars de l'équipe de France de rugby, qui ont pu rentrer dans leurs clubs respectifs désormais.

Parmi ceux qui ont ébloui de leur talent les spectateurs lors de ces cinq matchs, Romain Ntamack est vraiment sorti du lot. Sobre et efficace, le jeune rugbyman de 22 ans est retourné à Toulouse où il a pu retrouver sa chérie Lili avec qui il vit depuis plusieurs années maintenant. Joueur du mythique club du Stade toulousain, il a d'ailleurs assisté hier à une grande première puisqu'au cinéma Gaumont de la ville, le documentaire Le Stade était diffusé en avant-première. Ce film retrace la saison exceptionnelle réalisée par les rugbymen toulousains en 2020-2021 et pour l'occasion Romain n'était pas venu seul. Comme elle l'a indiqué dans sa story, Lili était également présente dans la salle pour cette belle première.

Dupont et Ntamack sur leur 31

Les joueurs toulousains étaient bien évidemment présents en masse pour ce bel évènement et comment parler des stars du club sans évoquer le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont ? La nouvelle pépite du rugby français était bien évidemment de la partie et il n'a pas hésité à prendre la pose au côté de son grand copain, Romain Ntamack. Très classe pour l'occasion, les deux hommes avaient opté pour une tenue sobre et efficace, Romain choisissant le costume du club, tandis qu'Antoine s'était contenté d'une chemise noire.