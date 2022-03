Damian Penaud amoureux : photo avec sa belle Morgane après le Grand Chelem

C'est la consécration que tout un peuple attendait et elle a enfin eu lieu ! Près de douze ans après le dernier Grand Chelem (gagner tous ses matchs) réussi par le XV de France lors du Tournoi des Six Nations, la nouvelle génération a enfin réussi à rééditer cet exploit en venant à bout de l'équipe d'Angleterre au Stade de France. Un bel exploit pour une équipe incroyable et dotée d'immenses talents, à commencer par sa charnière Antoine Dupont et Romain Ntamack. Parmi les tauliers de l'équipe nationale, on peut désormais compter sur l'excellent Damian Penaud qui a démontré tout son talent à l'arrière.

Le rugbyman de 25 ans qui évolue du côté de Clermont est rapidement devenu l'un des hommes forts du sélectionneur Fabien Galthié et si tout va pour le mieux sur les terrains de rugby, il semblerait qu'il en soit de même en dehors. En couple avec Morgane, une très jolie blonde, le beau gosse aime bien partager des moments à deux avec ses abonnés sur Instagram. Celle qui est chirurgien dentiste à Clermont avait d'ailleurs fait le déplacement à Paris pour soutenir son champion et une fois la victoire acquise, les deux amoureux se sont retrouvés pour une jolie photo. "Meilleure supportrice, meilleure partenaire", écrit Damian Penaud en commentaire de ma photo.

Une publication qui a plu aux internautes puisqu'ils sont plus de 26 000 à l'avoir likée. La belle Morgane a d'ailleurs assez rapidement répondu au beau message de son compagne : "Mon amour, merci d'être là, merci d'être toi", écrit-elle. L'ancien candidat de télé-réalité Julien Guirado a lui aussi réagi d'un "Magnifique et bravo".

Le pactole pour les Bleus !

Damian Penaud a d'ailleurs de quoi avoir le sourire puisqu'en plus de cette belle victoire acquise avec les Bleus, les retombées économiques devraient être assez conséquentes. D'après les informations du Midi Olympique, un joueur ayant disputé les 5 rencontres du tournoi toucherait 200 000 € de primes. Absent face au Pays de Galles pour cause de covid, Damian Penaud devrait donc toucher un peu moins que cela, mais la somme devrait être très conséquente tout de même !