Damian Penaud : La star du XV de France en couple avec une sublime blonde, chirurgien dentiste

C'est un match qui risque de compter pour savoir si la France va être capable de remporter enfin le Tournoi des Six Nations après douze longues années de disette. Emmenés par un groupe jeune et très talentueux, l'équipe de Fabien Galthié fait figure de favori cette année, même si la victoire face à l'Irlande ne s'est pas jouée à grand-chose. Pour arriver à leurs fins, les Bleus peuvent notamment compter sur la doublette Antoine Dupont et Romain Ntamack, mais également sur l'une des valeurs sûres depuis des années, Damian Penaud. L'ailier des Bleus a beau n'avoir que 25 ans, il est déjà en équipe nationale depuis 2017 et fait partie des cadres de cette jeune équipe.

Si tout se passe pour le mieux avec les Bleus, les choses ont l'air également de très bien aller dans la vie amoureuse de Damian Penaud. Le beau gosse qui évolue à l'ASM Clermont est en couple avec une belle blonde qui se prénomme Morgane. Le couple n'hésite pas à se montrer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où les deux tourtereaux publient régulièrement des photos d'eux. Si l'on en sait finalement assez peu sur la jeune femme, elle indique qu'elle est originaire du sud de la France, tout comme le rugbyman, né à Brive-la-Gaillard. Installée à Clermont-Ferrand avec son chéri, elle semble y exercer la profession de chirurgien-dentiste.

Damian Penaud a par exemple souhaité un joyeux Nöel à ses 109 000 abonnés avec une belle photo en compagnie de Morgane. Les deux amoureux ont également passé de belles vacances du côté de Saint-Tropez en mai 2021. Le rugbyman n'hésite d'ailleurs pas à déclarer sa flamme à sa compagne en publiant une photo où il l'embrasse tendrement sur la joue avec un petit emoji coeur en commentaire.