Jean-Luc Reichmann avec Nathalie, Maxim Nucci avec Isabelle Ihurburu... Les people supporters du XV de France

Amoureux depuis plus de six ans, Maxim Nucci et Isabelle Ithurburu partagent de nombreux points communs, dont une passion pour le rugby ! Ils ont vécu un grand moment samedi soir au Stade de France, en assistant à la victoire du XV de France dans le Tournoi des Six Nations. Surexcités en tribunes, le chanteur et l'animatrice du Canal rugby club (Canal +) ont croisé un autre couple, formé par Jean-Luc Reichmann et son épouse Nathalie. La veille Maxim Mucci et Isabelle Ithurburu s'étaient rendus à l'anniversaire de Laeticia Hallyday, une grande fête pour ses 47 ans ayant été organisée par son amie Anne Marcassus. Arrivée mercredi dernier à Paris avec son compagnon Jalil Lespert, la veuve de Johnny Hallyday avait ainsi pu profiter de tous ses nombreux amis.

Samedi 19 mars 2022, l'équipe de France de rugby affrontait l'Angleterre au Stade de France, à Saint-Denis. Les Bleus se sont imposés sur le score de 25 à 13 et ont ainsi remporté le Tournoi des Six Nations, réalisant au passage leur 10e Grand Chelem.

Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre ont soutenu les Bleus, de l'interprétation de La Marseillaise à la remise du trophée par le Premier Ministre Jean Castex. L'animateur des 12 Coups de midi (TF1) a ensuite pu voir la coupe de près et la toucher, lors d'un dîner à la Tour Eiffel. "Fier de l'équipe de France et des valeurs qu'elle véhicule à travers cette magnifique victoire méritée du Grand Chelem (...) Fier d'être Français", a-t-il écrit sur Instagram, en légende d'une photo du capitaine de l'équipe de France Antoine Dupont et lui.