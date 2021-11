Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan en deuil : "Adieu mon champion"

Engagée pour l'association Super Max I Mom, Valérie Trierweiler utilise son compte Instagram pour sensibiliser ses abonnés sur la lutte contre les cancers pédiatriques, une mission qu'elle partage avec son compagnon, le consultant en rugby Romain Magellan. Mais ce 24 novembre 2021, elle doit annoncer une grave nouvelle : la disparition d'un des enfants qu'elle a pu côtoyer, le jeune Maxence. L'amoureux de la journaliste littéraire a lui aussi fait un post émouvant en l'honneur du garçon.

"Lorsque @romainmagellan et moi sommes devenus ton parrain et ta marraine, cela a été un honneur pour nous. Nous sommes entrés dans ta famille et toi dans notre vie. Je veux croire que tu es apaisé quelque part. Et tu resteras éternellement dans notre coeur. Mais nous sommes si tristes. Je pense au chagrin de ta maman, Mary et de toute ta famille si présente. Quelle injustice. .quelle tristesse, tu avais 11 ans", écrit Valérie Trierweiler. Elle salue le courage de Maxence en rappelle que le combat continue pour que d'autres enfants puissent bénéficier de meilleurs traitements et de plus de recherche. De son côté, Romain Magellan a présenté ses adieu à son "champion" et envoyé tout son soutien à la famille de cette jeune victime du cancer.