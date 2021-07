Valérie Trierweiler et Romain Magellan : vacances sportives en Martinique

Valérie Trierweiler et Romain Magellan sont en vacances sous le soleil. Les tourtereaux, qui s'aiment et se fréquentent depuis maintenant trois ans, se sont envolés la semaine dernière pour un séjour en amoureux loin de la France. Eau bleue cristalline, montagnes splendides, palmiers à perte de vue : le couple a opté pour la Martinique, pays d'origine de l'ancien rugbyman. Leur lieu de villégiature se situe précisément dans la commune du Diamant, au sud-ouest de l'île.

Entre terre et mer, c'est le spot idéal pour des vacances sportives. Mardi 13 juillet, l'ancienne compagne de François Hollande a partagé une photo d'elle en pleine randonnée ! On la voit se frayer un chemin entre les arbres, habillée d'une tenue de sport moulante et sombre. "C'est pas Koh-Lanta mais presque", a-t-elle fait savoir en légende. Mais après l'effort vient le réconfort !La maman de Léonard (24 ans) a piqué une tête avec son partenaire dans l'océan. Sur son compte, le jeune homme de 48 ans a partagé un cliché de son couple. On le voit torse nu, une serviette de bain sur les épaules, cachant sa belle, certainement en maillot de bain, derrière lui. "Shine bright like a diamond", a-t-il écrit, faisant référence à leur lieu de vacances.