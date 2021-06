Valérie Trierweiler et Romain Magellan : amoureux assortis pour succomber aux Fantasmes

Valérie Trierweiler et Romain Magellan ne cessent d'étaler leur bonheur irradiant. Les amoureux se sont rendus ensemble à l'avant-première du film Les Fantasmes de David et Stéphane Foenkinos, le 24 juin 2021 depuis le cinéma Pathé Welper de Paris.

Les deux personnalités étaient assorties, portant tous deux une chemise blanche sous une veste noire. Valérie Trierweiler et Romain Magellan étaient tout sourires et enlacés face aux photographes. Une belle sortie culturelle pour le couple, après des mois d'abstinence loin des salles obscures. D'autant plus avec la présence des réalisateurs de ce film à scénettes, qui suit les désirs de six couples bien différents.