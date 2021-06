Monica Bellucci explore ses Fantasmes face à Alice Taglioni, élégantes en noir

Stéphane et David Foekinos avaient donné un rendez-vous exceptionnel à plusieurs de leurs acteurs de leur film Les Fantasmes. L'avant-première du film avait lieu le jeudi 24 juin 2021 à Paris, au cinéma Pathé Wepler. Plusieurs acteurs du long-métrage, vêtus de beaux habits ont défilé sur le photocall disposé pour l'occasion. Karin Viard a pris la pose avec Jean-Paul Rouve, tout comme Joséphine Japy, accompagnée de Joséphine de Meaux.

Face aux réalisateurs du film, Monica Bellucci etAlice Taglioni avaient choisi l'élégance et la sobriété, portant toutes les deux des robes noires près du corps. L'occasion pour une partie de l'équipe du film présente ce jour-là de prendre une photo de famille. Dans Les Fantasmes, six couples tentent d'explorer les faces cachées de leur vie sexuelle, de l'abstinence au jeu de rôle en passant par l'exhibition. Tout un jeu de scénettes délicieuses et souvent drôles que plusieurs personnalités ont pu découvrir jeudi soir.

La comédienne Mélanie Page et son mari Nagui étaient présents, tout comme l'actrice Anne Fontaine, l'écrivain François-Henri Désirable et Camille Gilletta, Valérie Perrin et son compagnon Claude Lelouch, Emmanuel Perrotin et sa femme Lorena Vergani, Mathilde Favier et Liliane Rovere (Dix pour Cent, Family Business...).

Dans Les Fantasmes, Monica Bellucci forme un couple incroyable avec Carole Bouquet. Toutes deux invitées en mai dernier sur le plateau de Quotidien pour assurer la promotion du film, elles sont revenues sur leur étiquette de "fantasmes", qui leur colle à la peau depuis le plus jeune âge. "On ne sait pas, quand on a 20 ans, qu'on fait fantasmer les hommes et qu'on est cet 'obscur objet du désir'. Heureusement d'ailleurs, sinon on serait complètement gourdes", avait répondu Carole Bouquet. Monica Bellucci elle, confiait avoir toujours "considéré ça comme un cadeau".

Les Fantasmes, en salles le 18 août prochain.