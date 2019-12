Valérie Trierweiler et son chéri Romain assortis pour Noël près de Saïda Jawad

Lundi 9 décembre, les fervents soutiens du Secours populaire avaient rendez-vous au très sympathique musée des Arts forains, dans le 12e arrondissement de Paris, pour une réception annuelle dans le cadre de la campagne des Pères Noël verts. La marraine de l'association, Valérie Trierweiler, était bien évidemment présente.

Si l'ancienne première dame est une maman très attentive pour ses trois enfants – elle a chaleureusement félicité son fils Léonard qui vient de se marier –, elle est aussi très engagée auprès de ceux des autres. Ainsi, même après avoir quitté l'Élysée, elle est restée une marraine passionnée du Secours populaire. Présente à cette soirée, Valérie Trierweiler a pris la pose avec un bonnet sur la tête, sourire aux lèvres au bras de son amoureux, l'ancien rugbyman Romain Magellan, qui portait le même bonnet. Le couple qui s'était formé via le milieu associatif ne manque jamais de répondre à l'appel.

Devant les objectifs des photographes, il fallait aussi compter sur l'actrice et réalisatrice Saïda Jawad, qui s'était fait discrète ces derniers temps. Elle aussi a posé avec décontraction mais en solo, son amitié avec Valérie Trierweiler n'étant plus d'actualité.

On a aussi pu voir Dominique Dimey, Monseigneur Gaillot, Jean Epstein, Laetitia Fourcade ou encore Laurent Amar, Tex, la chanteuse Nawelle'K qui a pris le micro pour un petit showcase, Raphäl Yem, Ilman Mukhtarov, Julian Bugier, Ben Uzoh, Evans Ganapamo, Jean-Philippe Doux et son fils, Billy Obam et sa femme, Reine Mazoyer...

"Les Pères Noël verts du Secours populaire sillonnent la France pour venir en aide au Père Noël rouge. Revêtus de leurs costumes verts, ils multiplient les activités solidaires afin de collecter des dons financiers, des jouets neufs et des produits de fête pour les personnes en difficulté. Ils permettent à tous de célébrer les fêtes de fin d'année dans la dignité. Grâce à eux, le Secours populaire peut proposer aux enfants, aux familles en difficulté, aux migrants-réfugiés et aux personnes isolées : cadeaux, jouets, livres, colis alimentaires festifs mais aussi parades, sorties, spectacles, cirque, événements sportifs, séances de cinéma, vacances ou encore repas au restaurant et goûters de Noël", précise l'association.

Thomas Montet