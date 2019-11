Valérie Trierweiler et Anne Roumanoff jouent les mères Noël

Comme tous les ans en cette période de fêtes, la campagne des Pères Noël verts a commencé. Le mercredi 20 novembre, à Paris, 5 000 enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu assister à l'avant-première du spectacle du Cirque Phénix Les Étoiles du cirque de Mongolie.

Pour cette opération de solidarité qui a pour but de "venir en aide au Père Noël rouge" débordé, de nombreuses célébrités se sont déplacées avec une volonté commune : offrir des cadeaux à tous les enfants. Ainsi, les plus démunis peuvent profiter de jouets neufs, de produits de fête et de dons financiers. L'édition 2019 reprend les ingrédients clés de 2018 : traîneaux électriques, hottes de collecte et plateforme digitale.

Soutenue par des personnalités, comme Anne Roumanoff, Virginie Lemoine, Anny Duperey et sa fille Sara Giraudeau ou encore Bernard Menez, le chanteur Féfé et Nicoletta. Valérie Trierweiler était aussi présente pour soutenir cette initiative du Secours populaire. L'ancienne première dame était tout sourire et arborait le rituel bonnet de père Noël vert de l'association. Depuis plus d'un an maintenant que la journaliste de 54 ans vit en couple avec Romain Magellan, ancien rugbyman de 46 ans, et elle respire le bonheur. Un sourire qu'elle a voulu partager avec les enfants présents.

La campagne des Pères Noël verts se déclinera dans de nombreuses initiatives en régions. La tournée 2019 des Pères Noël verts traversera la France, mais aussi l'Europe et le monde. Le président du Secours populaire, Julien Lauprètre a disparu en avril dernier, à 93 ans.