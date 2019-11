Valérie Trierweiler et Romain Magellan complices, sur invitation de Muriel Robin

Nombreuses sont les célébrités à avoir pris part au 2ème Gala de l'association Le Refuge. Le 18 novembre 2019 aux Folies Bergère, à Paris, comédiens, chanteurs et personnalités politiques se sont réunies pour apporter leur soutien à cette organisation qui soutient les jeunes LGBT+ victimes d'homophobie ou de transphobie en leur proposant un hébergement temporaire, un accompagnement social et psychologique.

Bras dessus bras dessous, Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan ont affiché leur complicité devant les photographes, non loin de la marraine du Refuge, Muriel Robin, quant à elle accompagnée de Nicolas Noguier (Président du Refuge) et Frédéric Gal (Directeur Général du Refuge). Les artistes Eddy de Pretto, Julie Zenatti et Kiddy Smile étaient également de la partie, de même que Roselyne Bachelot, Marie-Claude Pietragalla, Valérie Pécresse, le comédien Tristan Lopin, Mademoiselle Agnès, Myriam El Khomri, Benjamin Griveaux et sa femme Julia Minkowski. La belle Amanda Scott, maîtresse de cérémonie avec Jean-Baptiste Marteau, était quant à elle en charge d'animer cette soirée.