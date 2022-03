Diaporama Jean-Luc Reichmann avec Nathalie, Maxim Nucci avec Isabelle Ihurburu... Les people supporters du XV de France

1 / 39 Jean-Luc Reichmann avec Nathalie, Maxim Nucci avec Isabelle Ihurburu... Les people supporters du XV de France

3 / 39 Maxim Nucci (Yodelice) et sa compagne Isabelle Ithurburu assistent à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

4 / 39 Le Premier Ministre Jean Castex assiste à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

5 / 39 La France a battu l'Angleterre et remporté le Tournoi des Six Nations au Stade de France. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage

8 / 39 Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France de Rugby et Jean Castex, Premier ministre, lors de la remise du trophée Tournoi des Six Nations au Stade de France. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

10 / 39 Vincent Moscato et Jean-Luc Reichmann assistent à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

12 / 39 Fabien Galthié, sélectionneur de l'équipe de France de Rugby et Raphaël Ibañez, manager général de l'équipe de France, assistent à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

13 / 39 Romain Magellan, le compagnon de Valérie Trierweiler, assiste à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

15 / 39 Brahim Asloum et sa femme Justine Pouget assistent à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

16 / 39 Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean Castex, Premier ministre, et Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, assistent à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

17 / 39 Jean Castex, Premier ministre, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate des Républicains (LR) pour la présidentielle 2022, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, Elisabeth Moreno, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances et Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, assistent à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

18 / 39 Vincent Moscato, Jean-Luc Reichmann et son épouse Nathalie Lecoultre assistent à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

21 / 39 Denis Brogniart assiste à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

22 / 39 Daniel Hechter assiste à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

23 / 39 Nathalie Lecoultre assiste à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

26 / 39 Jean Castex, Premier ministre, et Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, assistent à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

27 / 39 Maxim Nucci (Yodelice) et sa compagne Isabelle Ithurburu assistent à la rencontre de rugby opposant la France à l'Angleterre, au stade de France, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Saint-Denis, le 19 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

