Diaporama Romain Ntamack et Lili aux côtés d'Antoine Dupont pour une belle avant-première à Toulouse

Romain Ntamack et Lili au côté d'Antoine Dupont pour une belle avant-première à Toulouse

Exclusif - Romain Ntamack, Antoine Dupont - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Matthis Lebel, Lucas Tauzin - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Romain Ntamack et Antoine Dupont.

Exclusif - Pierre Fouyssac, Yannick Youyoutte - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Eric Hannezo - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Matthis Lebel - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Yannick Youyoutte, Pita Ahki, Sofiane Guitoune - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Baptiste Germain, Dimitri Delibes - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Thomas Ramos - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - L'équipe des soigneurs du Stade Toulousain - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Iosefa Tekori, Emmanuel Meafou, Paulo Tafili et leurs femmes - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Iosefa Tekori, Emmanuel Meafou, Paulo Tafili - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - L'équipe feminine du Stade Toulousain - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Rory Arnold, Rodrigue Neti, Pita Ahki, Richie Arnold - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Thibaud Flament, Antoine Miquel , François Cros, Paulo Tafili, Alban Placines - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Santiago Chocobares et sa femme - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Dorian Aldegheri et sa femme - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Joueuses de l'équipe feminine du Stade Toulousain - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Romain Ntamack, Ugo Mola, Antoine Dupont - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Romain Ntamack, Ugo Mola, Antoine Dupont - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Maxime Medard - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Romain Ntamack, Antoine Dupont - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Eric Hannezo, Matthieu Vollaire - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Antoine Dupont - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Romain Ntamack - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Maxime Medard, Romain Ntamack, Didier Lacroix, Ugo Mola, Antoine Dupont, Julien Marchand - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Didier Lacroix, Ugo Mola - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Didier Lacroix, Matthieu Vollaire, Ugo Mola, Eric Hannezo - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Didier Lacroix, Matthieu Vollaire, Ugo Mola, Eric Hannezo, guest - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Maxime Medard, Romain Ntamack, Julien Marchand, Antoine Dupont - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. Le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Julien Marchand - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

Exclusif - Thomas Ramos - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage

39 / 40

Exclusif - Antoine Dupont - Avant-première du film "Stade" au cinéma Gaumont Wilson avec tous joueurs du Stade Toulousain à Toulouse le 29 mars 2022. le 13 avril sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs E. Hannezo et M. Vollaire. © Frédéric Maligne/Bestimage